Carcarese ancora senza successi, il vicepresidente Gandolfo: "Coi meriti non si va da nessuna parte, bisogna tutti fare qualcosa di più" (VIDEO)

Non basta un doppio vantaggio, tra le mura amiche, alla Carcarese per raccogliere il primo successo stagionale contro il Molassana, che nella ripresa rimonta i valbormidesi fissando il 2-2 finalese.

Più che un risultato un momento che lascia molta amarezza in casa biancorossa e nelle parole del vicepresidente Gandolfo che, pur riconoscendo la complessità dell'avversario, evidenzia la necessità di un cambio di marcia immediato.

Nonostante le buone prestazioni e le numerose occasioni create, l'assenza di vittorie in sei giornate pesa, soprattutto per una società quasi nuova alla categoria. Gandolfo è chiaro: "Le prestazioni dicono che questa squadra meriterebbe più punti di quelli che ha, però con i meriti non si va da nessuna parte".

Il messaggio alla squadra è perentorio: "Non bisogna appellarci alla sfortuna, all’episodio, all’arbitro e ad altri fattori, bisogna tutti fare qualcosa di più". Il vicepresidente ha riconosciuto l'impegno di tutti, dai ragazzi allo staff, ma ha ribadito che, quando i risultati non arrivano, "qualcosa manca".

Con un trittico di partite molto impegnativo all'orizzonte, la richiesta è quella di un salto di qualità mentale: la squadra deve "semplicemente credere di più in quello che fa e avere quella cattiveria di arrivare al risultato a qualsiasi costo". La mentalità vincente, ha concluso, richiede che "ogni tanto bisogna vincere ad ogni costo".