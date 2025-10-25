Calcio. Savona contestato, mister Cola: "Accetto le critiche sul risultato, ma non sull'atteggiamento dei ragazzi" (VIDEO)

Dopo la sconfitta contro l'Albissole i giocatori del Savona si sono fermati sotto lo spicchio dedicato alla tifoseria organizzata biancoblu.

L'invito di tirare fuori gli attributi si è alzato al cielo del Chittolina, ma mister Cola nel post partita ha difeso la prestazione dei suoi ragazzi sotto l'aspetto caratteriale.

In questo momento vista la condizione dell'organico è dura chiedere di più, soprattutto in corso d'opera le armi a disposizione del tecnico sono limitate. Cola ha puntato il dito anche contro la malasorte per la traversa nel finale e anche verso la direzione di gara, per la mancata espulsione di Favorito in occasione dell'intervento a inizio partita su Rignanese.

Brutte notizie anche per Moraglio: il portiere starà fuori quattro mesi, scontato a questo punto un ritorno sul mercato per implementare il parco portieri.