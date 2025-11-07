Calcio, Giusvalla FC, la sfida di costruire una squadra di calcio in pochi mesi. Biato e Ferrero: "Pronti a rinforzarci"

Il Giusvalla FC è una società sportiva dilettantistica fondata nel 2025 che, in pochi mesi, ha creato una squadra di calcio che partecipa al campionato federale di seconda categoria. Il presidente Dario Biato ha le idee chiare sugli sviluppi ambiziosi che vuole perseguire la società.



La nascita della società

"La nostra società è nata con l'obiettivo di creare una squadra di calcio che rappresenti la comunità di Giusvalla", spiega il presidente Biato. "Abbiamo operato con impegno per creare una struttura organizzativa solida e trovare i giocatori giusti per la nostra squadra".



Le difficoltà affrontate

"La formazione della squadra non è stata semplice", ammette Biato. "Essendo una società sconosciuta ai più, abbiamo dovuto lavorare sodo per trovare ragazzi motivati che abbracciassero il nostro progetto".



L'approccio manageriale

"Il mio è un approccio manageriale", spiega Biato. "Cerco di coniugare la competitività con il dilettantismo, creando una mentalità che sappia bilanciare gli obiettivi sportivi con la passione e la dedizione dei giocatori".



La comunità di Giusvalla

"La comunità di Giusvalla ha cercato di far sentire la propria vicinanza al nostro progetto", dice Biato. "Siamo grati per il sostegno delle aziende locali, ma speriamo di vedere più appassionati giusvallini che si uniscano a noi come sostenitori o tifosi".



I risultati sportivi e i piani per il futuro

"I primi risultati sportivi non sono stati molto positivi", ammette Biato. "Ma siamo convinti che i risultati ottenuti sino ad ora non rispecchino il valore reale della squadra".



Il punto tecnico

Interviene il responsabile tecnico Roberto Ferrero: "Stiamo lavorando per rafforzare il parco giocatori e migliorare la nostra competitività con profili che per caratteristiche, doti tecniche ed esperienza possano aiutarci nel necessario salto di qualità. Inoltre, stiamo aspettando fiduciosi il rientro dall' infortunio di un paio di giocatori molto importanti per gli equilibri della nostra squadra".

"I ragazzi fino ad oggi", prosegue il mister, "hanno dimostrato grande impegno e dedizione, ma dobbiamo alzare l'asticella e migliorarci dal punto di vista del gioco, dell' atteggiamento e dello spirito di squadra. Sono sicuro che con qualche risultato positivo si rafforzerà l' autostima e conseguentemente l'approccio alle gare sarà più convinto. Sicuramente l'ulteriore innesto di ragazzi determinati sarà importante per dare slancio al percorso avviato continuando a lavorare in modo che la qualità di ogni singolo giocatore sia valorizzata al servizio della squadra. Lo staff tecnico (Marco Perrone e Carlo Lucia) come sempre sarà decisivo per gestire al meglio le risorse e trovare le giuste soluzioni".