Calciomercato. La Veloce esce allo scoperto, il colpo Guarco è dei granata

Il dubbio sulla possibile nuova destinazione di Simone Guarco è durato letteralmente poche ore.
Dopo l'ufficialità da parte del Comitato Regionale Ligure sulla risoluzione tra il difensore e il Millesimo, è arrivato l'annuncio della Veloce in merito all'ingaggio del giocatore classe 1993.
Un colpo d'alto profilo per la società del presidente Sanguineti, pronta così a rilanciare le proprie ambizioni di risalita all'interno della graduatoria del Girone B di Prima Categoria.
Il comunicato:
"La FBC Veloce 1910 e’ lieta di annunciare di essersi aggiudicata per la prosecuzione della corrente stagione le prestazioni sportive di Simone Guarco, al quale porge il più sincero benvenuto in maglia granata. La stessa Società desidera ringraziare l’ASD Millesimo Calcio per la disponibilità e la collaborazione prestata".