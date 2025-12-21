Calcio, Promozione. Non steccano la prima Sarpero e Nelli, al Ceriale non basta Renda: il Savona vince 2-1

SAVONA - CERIALE 2-1 (51', 61' Nelli - 57' rig. Renda)

45'+4' non c'è più tempo, finisce qui col Savona che torna alla vittoria!

45'+4' prova la palla della disperazione il Ceriale verso L. Destito, Agostino in uscita salva tutto per il Savona.

45'+3' anche Damonte finisce sul taccuino dei cattivi, ammonito.

45'+2' ammonito Taku nel Ceriale.

45' si gioca ancora per 4'. Il Savona può rifiatare con la punzione conquistata a metà campo.

45' ancora L. Destito riesce a calciare, Agostino in due tempi blocca il pallone.

45' prova il tutto per tutto mister Mambrin, ora c'è Pierotello al posto di Guaraglia.

43' pareggia il conto dei gialli il Ceriale, ammonito Shpuza.

42' si aggiusta la sfera L. Destito per calciare dal limite, Colombo ci mette una pezza e Agostino poi fa sua la sfera.

41' occasionissima che si crea e sciupa Iadanza, bravo ad accentrarsi e liberarsi alla conclusione sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la palla calciata dal dischetto del rigore è altissima.

39' non delle migliori l'esecuzione del piazzato in favore del Ceriale, il cross rasoterra di Shpuza è facile preda sul primo palo di Agostino.

38' arriva ora il primo ammonito del match, è Schirru.

36' doppia sostituzione per mister Mambrin: dentro vanno L. Destito e Minazzo; fuori Franco e Gaudino.

35' si accende ulteriormente il match. Taku sradica il pallone dai piedi di Sassari facendo ripartire i suoi che conquistano una punizione sui cui sviluppi G. Beluffi chiama alla parata Agostino.

34' fuori Durante nel Savona, al suo posto Iadanza.

32' tiro deviato che diventa un assist per Durante, l'ex Albissola insacca ma si alza la bandierina del secondo assistente.

27' cambia ancora il Ceriale: Shpuza rileva D'Aiuto.

27' clamoroso buco nella difesa ospite, ci pensa Taku a metterla fuori mentre Sassari stava per andare a tu per tu con Gallo.

26' risponde la panchina del Savona con Silvestri che prende il posto di Nelli.

24' primo cambio per il Ceriale che manda in campo L. Beluffi al posto di Kacellari.

23' riesce a trovare la giocata e lo spazio per infilarsi in area e andare al tiro Gaudino.

21' mette il turbo Damonte sulla sinistra, interviene D'Aiuto in scivolata a metterla fuori. Partita ora cresciuta nuovamente di ritmo.

19' occasionissima del Ceriale, ancora Buonocore protagonista colpendo di testa, palla che scheggia la traversa.

16' DI NUOVO AVANTI IL SAVONA! Corner del solito Raja e ancora Nelli, stavolta di testa, a insaccare.

16' colpo di tacco di Sassari per liberare Durante al cross, palla deviata poi Gallo non riesce ad evitare l'angolo.

13' rimane in dieci la squadra di Sarpero! Intervento di Turone su Renda, rosso diretto per l'ex Cairese.

12' PAREGGIO DEL CERIALE! Renda dagli undici metri spiazza Agostino, ristabilita la parità nel punteggio.

10' calcio di rigore per il Ceriale! Sugli sviluppi di una punizione Buonocore con una gran giocata entra in area e viene atterrato. E' calcio di rigore!

6' SAVONA IN VANTAGGIO! Trova la rete alla sua prima uscita in biancoblu Nelli, l'ex Busalla pescato in verticale da Durante, Gallo battuto!

5' buona azione del Ceriale ad aggirare la retroguardia del Savona, D'Aiuto però sbaglia la misura del cross finale.

2' è di Agostino la prima parata della ripresa sulla girata non impeccabile di Renda che alza un campanile facile per l'ex Genoa.

1' non ci sono novità dagli spogliatoi, si riparte al "Chittolina".

SECONDO TEMPO



45'+1' termina qui una prima frazione partita forte e andata via via decrescendo nel ritmo.

45' qualche problema per Kacellari che resta a terra. Sarà 1 il minuto di recupero.

42' corner insidioso dalla sinistra del fronte d'attacco savonese di Raja, palla che si spegne non lontano dal secondo palo con Nelli che non riesce a deviare.

37' ottimo spunto di Covelli a destra, difesa del Ceriale che in qualche modo riesce a liberare la propria area con Destito che anticipa Sassari.

36' rimette la testa nell'area del Savona il Ceriale con Renda, buona la giocata dell'ex Finale per rientrare sul sinistro e calciare, palla larga sul palo distante.

29' azione fulminea del Savona, Sassari calcia da fuori area e insacca ma da posizione di offside. Rete annullata.

28' è di nuovo pericoloso il Savona, ancora a sinistra con il cross rasoterra di Damonte, Sassari manca per un soffio la deviazione sul secondo palo.

24' gran giocata di Buonocore a pescare d'esterno con la coda dell'occhio Beluffi, che però scatta poco oltre la linea del fuorigioco.

21' fase di gioco ora molto spezzettata, fatica a decollare il ritmo del match e prende un po' più campo il Ceriale.

17' tiene alta la pressione il Savona. Cross dalla sinistra di Durante, Gallo in uscita stoppa il colpo di testa di Nelli sul primo palo.

16' cross apparentemente innocuo dalla destra di Raja, pasticcia un po' la difesa ingauna e regala un corner.

12' spinge la squadra di Sarpero a sinistra, cross pericoloso di Damonte, Guaraglia di testa chiude e manda in corner.

9' è proprio il terzetto offensivo biancoblu a conquistare alta la sfera e quadagnare un angolo dal quale Damonte colpisce di testa mandando a lato.

8' è subito rivoluzione tattica per mister Sarpero, col Savona schierato con un 4-3-1-2 che vede Durante alle spalle di Nelli e Sassari

6' risponde subito la squadra di Mambrin con Kacellari caparbio a recuperare la sfera sulla trequarti e impegnare Agostino alla gran parata.

4' cross dalla sinistra Damonte, colpo di testa di Durante lasciato solo dalla difesa ospite, ma la sfera è debole tra le braccia di Gallo.

1' fischio d'avvio per il signor Perassolo, si comincia!

Si comincia con il minuto di silenzio spontaneo del "Chittolina" in ricordo di Valentina, la 22enne travolta in settimana da un mezzo pesante in corso Tardy&Benech.

PRIMO TEMPO

Queste le scelte iniziali dei due tecnici.

SAVONA: Agostino; Gaggero, Damonte, Raja, Schirru, Colombo, Covelli, Turone, Nelli, Durante, Sassari.

A disposizione: Rosasco; Rolandi, Iadanza, Toskaj, Pirotto, Baldaccini, Briano, Silvestri, Gamba.

Allenatore: C. Sarpero

CERIALE: Gallo; D'Aiuto, Guaraglia, S. Destito, Franco, Taku, Gaudino, Kacellari, G. Beluffi, Buonocore, Renda.

A disposizione: Martinetti; Shpuza, Miranda Sorvillo, Minazzo, L. Beluffi, Pierotello, Folco, L. Destito, Ghilino.

Allenatore: M. Mambrin

Arbitro: Matteo Perassolo di Novi Lig.

Assistenti: E. Bondi (Genova) - F. Mantero (Savona)

Punti per voltare pagina e tornare a correre; punti per continuare a scrivere un capitolo felice. Cambiano le prospettive, non l'importanza della posta in palio al "Chittolina" per il "nuovo" Savona di mister Carlo Sarpero e il ritrovato Ceriale di mister Marco Mambrin.

Una sfida tra tecnici amici, uno scontro per cercare di far propri punti pesanti, nell'ultima uscita dell'anno solare, in chiave lotta al vertice e salvezza, con due squadre che arrivano da momenti differenti. Il cambio di panchina per gli Striscioni che finora hanno faticato a spiccare verso la vetta, il ritrovato slancio degli ingauni che sembrano aver superato i momenti peggiori del loro campionato e tornati in piena corsa verso i play out.