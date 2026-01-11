Calcio, Eccellenza. Millesimo - Pietra è scontro in vetta, Carcarese e Loano vogliono ripartire al meglio

La partita di andata è stata sicuramente una delle gare più spettacolari e divertenti dell'anno: Pietra Ligure e Millesimo si erano confrontate a viso aperto, con la doppietta di Gabriele Insolito a far pendere la bilancia dalla parte biancoceleste.

Oggi pomeriggio, invece, le squadre di Macchia e Moraglia si ritroveranno al Viglino per uno dei passaggi più delicati dell'intero campionato. E' chiaro che l'esito del match non sarà decisivo nella corsa al primato (siamo solo a inizio gennaio), ma inevitabilmente potrà lasciare un'impronta forte nel percorso di entrambe le squadre. Sul fronte Pietra ci si aspetta un bel boost dopo la vittoria della Coppa d'Eccellenza, ma i valbormidesi hanno accumulato grande consapevolezza durante l'intero girone d'andata.

Il salto in graduatoria per trovare le altre savonesi è ampio. Carcarese e Loano non hanno concluso il 2025 secondo le proprie aspettative. I valbormidesi contro il Golfo Paradiso tenteranno il secondo colpo esterno consecutivo, dopo il successo di Taggia, per riemergere dalle sabbie mobili dei playout. Raggiungere gli spareggi di fine stagione rappresenterebbero invece un piccolo miracolo per i rossoblu di mister Brignoli in una risalita da compiere passo dopo passo. Primo appuntamento al Merlo contro la Genova Calcio.