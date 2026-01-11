Calcio, Serie D. Giornata da bivio per le savonesi: Vado, Celle Varazze e Cairese a caccia di punti pesanti

Seconda giornata del girone di andata nel girone A di Serie D, ma per le tre savonesi si pone già davanti un piccolo bivio.
Vado, Celle Varazze e Cairese dovranno infatti fare il possibile per ottenere l'intera posta in palio, nell'ottica dei propri obiettivi.
I rossoblu dovranno regalarsi necessariamente un segnale di riscossa contro l'Asti dopo il netto 3-0 subito a Sanremo; dall'infermeria non arrivano però buone notizie a causa dell'infortunio di Syll che, in concomitanza con l'infortunio di Lupinacci, porterà mister Sesia a dover rivedere le proprie corsie esterne (assente anche Pisanu per squalifica). I tre punti sono da porre nel carniere, altrimenti non sono da escludere ulteriori scossoni.
Il Celle Varazze invece affronterà in trasferta il Club Milano, una vera e propria nemesi durante il girone d'andata. Non tanto sotto il profilo tecnico, ma per i tre punti sottratti dopo la vittoria dall'Olmo Ferro (l'esito dell'ultimo ricorso non dovrebbe tardare): un piccolo bottino che ha costantemente impedito alle civette di staccarsi del tutto dalla zona bassa. Anche sotto il profilo della prestazione ci si attende un passo avanti, dopo le prove altalenanti delle ultime settimane.
Scontro diretto a Lavagna, infine, per la Cairese. Un colpo esterno dei gialloblu permetterebbe alla squadra di Floris di riemergere dalla zona playout.