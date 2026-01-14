 / Calcio

Calciomercato, Altarese. Fatta per gli ingaggi di Pregliasco e Intili

Doppia operazione di mercato per l’Altarese. Dopo la buona prestazione offerta contro la corazzata Virtus Sanremese, nonostante il risultato negativo, la società giallorossa ha definito due innesti.

A seguito del ritiro del Bragno, approda al “Fornaciari” Robin Pregliasco, centrocampista classe 2001, con esperienze tra le altre a Millesimo, Anpi Casassa e Ligorna.

È stato inoltre perfezionato il ritorno di Leonardo Intili: l’attaccante, che compirà 26 anni il prossimo febbraio, rientra all’Altarese dopo l’ultima esperienza con la Letimbro.

