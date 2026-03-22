Calcio | Prima Categoria A. E' il giorno di Virtus Sanremese - Ventimiglia, le savonesi provano ad accorciare

Nel girone A di Prima Categoria è arrivata la giornata chiave per l'intero campionato.

Il turno odierno, potrebbe avere riflessi importanti anche per le squadre savonesi, soprattutto se la Virtus Sanremese dovesse imporsi nel big match contro il Ventimiglia, riaprendo così i giochi playoff e consentendo alle inseguitrici di accorciare sui frontalieri.

In questo scenario assume grande rilevanza la sfida tra Cengio e Quiliano & Valleggia, ma anche le formazioni coinvolte nella zona alta della classifica saranno chiamate a fare la propria parte senza restare a guardare.

L’Andora tornerà al “Marco Polo” per affrontare il Bordighera, mentre il programma propone anche un interessante doppio confronto tra squadre della pianura e dell’entroterra con Altarese-Albingaunia e Dego-San Filippo Neri.

In chiave salvezza, infine, appuntamenti delicati per Cisano e Borghetto: i ragazzi di Porcella faranno visita all’Oneglia, mentre i granata saranno impegnati sul campo dell’Ospedaletti.