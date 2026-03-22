Calcio | Prima Categoria B. Il derby aspetta Veloce e Speranza, in vetta scontro tra Campese e Olimpic

L’Olimpic avrà l’occasione di chiudere definitivamente i conti per la promozione nella trasferta contro la Campese, anche se gli otto punti di vantaggio sul Multedo offrono già un margine di sicurezza alla squadra di Berogno.

Diversa sarà invece l’atmosfera al Levratto, dove andrà in scena il derby tra Veloce e Speranza. I granata cercano i tre punti per risalire dalla zona playout, mentre i rossoverdi tenteranno in ogni modo di difendere il vantaggio e restare lontani dalle insidie degli spareggi.

Importante, in quest'ottica, sarà anche il confronto tra Pegliese e Dinamo Apparizione, il cui esito potrebbe influenzare l’equilibrio nella parte bassa della graduatoria.

Tutte e tre le partite sono in programma alle 15:00.