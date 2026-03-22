Calcio, Serie D. Il Vado vuole tornare alla vittoria contro la Valenzana, esordio con il Celle Varazze per mister Boschetto

Due gare nel weekend, poi il turno infrasettimanale e infine la sosta pasquale: un trittico che inizierà a delineare con maggiore chiarezza l’orizzonte delle 18 squadre del girone A di Serie D in vista dello sprint finale.

Per il primo posto resta pienamente in corsa il Vado. I rossoblù di Sesia, reduci dallo 0-0 della scorsa settimana, inseguono ancora il Ligorna ma, dopo tre partite senza vittorie, hanno l’urgenza di tornare a conquistare punti pesanti. Al “fortino” rossoblù arriva la Valenzana, a caccia degli ultimi risultati utili per mettere al sicuro la permanenza in categoria.

Situazione più delicata invece per il Celle Varazze, ancora lontano dalla salvezza e atteso dall’esordio in panchina di mister Boschetto. Le civette affronteranno una Sanremese in grande condizione dopo il riassetto societario e l’arrivo di mister Banchini. Sarà interessante osservare le scelte tattiche del tecnico piemontese, ma soprattutto la risposta dei biancoblù dopo la recente serie negativa.

Trasferta in riviera, infine, per la Cairese, rinvigorita dal successo per 2-0 sul Derthona: i gialloblù faranno visita al Sestri Levante allo stadio Sivori.

