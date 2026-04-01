Calcio | Savona, dalla tifoseria biancoblu uova e sorrisi per i giovani pazienti dell'ospedale San Paolo

Nel segno di una tradizione sempre pronta a rinnovarsi, i rappresentanti della tifoseria organizzata del Savona hanno visitato nella mattinata odierna il reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo, portando un carico di uova di Pasqua e colombe.

Accolti calorosamente dal personale medico e dagli operatori sanitari, hanno regalato ai piccoli pazienti non solo dolci e sorprese, ma anche momenti di gioia e leggerezza, trasformando la giornata in un’occasione speciale per i bambini ricoverati.

L’iniziativa, semplice nella forma ma intensa nel significato, conferma l’impegno della tifoseria biancoblu nel sostenere i più piccoli, in collaborazione con l'ospedale cittadino.