Calcio | Torneo delle Regioni. Il Lazio regola 2-1 la Liguria, eliminata anche l'Under 19

E' stata un'edizione tutt'altro che memorabile per la Liguria al Torneo delle Regioni.

L'ultima rappresentativa a lasciare la Puglia è stata l'Under 19, eliminata pochi minuti fa dal Lazio ai quarti di finale.

L'avventura dell'Under 15, dell'Under 17 e della Femminile si era già conclusa nella fase a gironi.

Decisiva per la squadra del centro Italia la doppietta di Liotta. Il primo gol è stato frutto di un'incomprensione all'interno della retroguardia ligure, mentra la seconda rete è stata innescata dal perfetto cross di Tavella.

A dieci dalla fine il guizzo del subentrato Bojang, ha riaperto i giochi, con Pacciani a sfiorare il pareggio, disinnescato da un grande intervento di D'Angelo. L'ultimo sussulto è arrivato con il tentativo di Prudente, terzino del Pietra.

La partita è stata trasmessa in streaming, ma la visione è risultata costantemente a singhiozzo: un segnale evidente di un’edizione poco fortunata sul piano mediatico, nonostante il TdR stia acquisendo, anno dopo anno, un interesse sempre maggiore tra gli appassionati del mondo dilettantistico.



Liguria - Lazio 1 - 2

MARCATORI: 80' Bojang - 29' e 38' Liotta



LIGURIA: Lo Bianco, Barletta, Campolo, Corrado, Dall Asta, De Marco, Ditillo, Mataloni, Pacciani, Siri, Temani

A disposizione: Agolli, Canepa, Corrado, De Lucia, De Mattei, Delpino, Durante, Prudente, Bojang

All: Chiappucci



LAZIO: D'Angelo, Alfano, Baldi, Buffaroni, Cipriani, Fumasoni, Liotta, Mattei, Rendine, Rungi, Tavella

A disposizione: Bardi, Donos, Foriglio, Lapiccirella, Ferraro, Neri, Nzembi Aboubacar, Stornelli, Bronzini

All: Ippoliti