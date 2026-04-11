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Calcio | 11 aprile 2026, 17:18

Calcio | Prima Categoria B. La Veloce avvicina la salvezza e scavalca lo Speranza, festa rimandata per l'Olimpic

Calcio | Prima Categoria B. La Veloce avvicina la salvezza e scavalca lo Speranza, festa rimandata per l'Olimpic

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Grande passo avanti per la Veloce con la vittoria nell'anticipo sul campo della Pegliese.

I granata si sono portati momentaneamente a +5 sulla quintultima, espugnando il campo del Voltri.

L'uno -due iniziale di Piu ha subito indirizzato la partita, poi ci ha pensato Debenedetti a neutralizzare il penalty calciato da Dalessandro. Proprio Dalessandro ha realizzato il 3-1 definitivo, preceduto dal tris velociano realizzato da Revello.

Nulla da fare per lo Speranza, subito in vantaggio con Fanelli, ma scavalcati dalle reti di Bellicchi e Bucchieri.

Colpaccio Rabona infine con l'Olimpic, costretto a rimandare la festa promozione.


 

redazione

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