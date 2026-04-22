Calcio | Salvezza copromessa per la San Filippo Neri, il gol di Carparelli non frena il Camporosso (VIDEO)

Manca solo la matematica per sancire la retrocessione della San Filippo Neri in Seconda Categoria.
Il 4-1 incassato a Camporosso ha di fatto compromesso la possibilità degli ingauni di partecipare ai playout.
I rossoblu hanno rilanciato in maniera importante le loro chances salvezza, soprattutto perchè il quintultimo posto, occupato attualmente dal Cisano, di fatto garantirà il mantenimento della categoria grazie alla regola dei sette punti.
Ecco gli highlights del match:
CAMPOROSSO – SAN FILIPPO NERI: 4 – 1
Marcatori: 6’ Cascina (C), 45’ Giglio (C), 71’ Carparelli (S, Rig.), 75’ Managò (C), 90’ Managò (C).
Camporosso: Moro, Giovinazzo, Fazzari, Oliveri, Giglio, Scarfò, Managò, Calvini, Cascina, Luci M., Piana.
San Filippo Neri: Rizzo, Velaj E., Fejtzillari, Gloria D., Bove, Damonte, Carparelli, De Giorgi, Jimenez Costa, Isabella, Spinelli.
Arbitro: Martin Virgilio di Imperia.