Calcio | San Francesco Loano. E' di Brando Cauteruccio la prima rete rossoblu nel nuovo Ellena: "Un'emozione speciale" (VIDEO)

Non è stata una rete come le altre. Segnare in un derby è sempre speciale, ma farlo davanti al proprio pubblico nel giorno dell'inaugurazione del nuovo campo ha rappresentato un momento ad altissimo tasso emozionale per Brando Cauteruccio:.

"È stata un'emozione grandissima segnare qui davanti a tutti i nostri tifosi, alla gente che è venuta per noi, soprattutto nella prima partita nel campo nuovo . Ci siamo allenati sempre nel campo in terra, quindi è stata abbastanza dura, però non abbiamo mai mollato."



Uno dei temi del match è stato il confronto diretto con Omar Leo, uno dei terzini più forti della categoria, oggi avversario ma compagno di squadra nella prima parte del torneo.

"Omar lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme all'inizio di stagione," ha spiegato l'attaccante. "Ho cercato di mettercela tutta e sono contento che si sia rivelata una buona prestazione."