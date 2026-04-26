Calcio | Serie D. Vado è il tuo giorno, vincere a Romentino vuol dire Serie C. Momento della verità per Celle Varazze e Cairese

Cielo azzurro, sole e temperatura mite: Romentino si prepara così ad accogliere il Vado, pronto a vivere tra poche ore uno dei momenti più importanti della propria storia.

La società del presidente Franco Tarabotto è ormai sul rettilineo finale di una stagione ricca di emozioni, forse più combattuta del previsto, ma proprio per questo ancora più gratificante.

Ai rossoblù basterà battere il fanalino di coda Novaromentin per conquistare il primo posto in campionato e la promozione matematica in Serie C. Mister Sesia, ad eccezione dei lungodegenti, dovrebbe avere l’intera rosa a disposizione, mentre i piemontesi sono già retrocessi matematicamente in Eccellenza.

Novanta minuti decisivi attendono però anche Celle Varazze e Cairese. Le civette cercheranno di scrivere un’altra pagina epica in questo finale di stagione: l’obiettivo è superare il Sestri Levante per poi giocarsi a Imperia le proprie chance di salvezza diretta. Un traguardo che sembrava già alla portata della Cairese, prima delle sconfitte contro Club Milano e Vado. Battere la Valenzana rappresenterà il primo passo, in vista dell’ultima sfida sul campo del Gozzano.