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Calcio | 26 aprile 2026, 18:45

Calcio | Vado in C, un sogno per il presidente Tarabotto: "Una pacca sulla spalla me la do. Stadio? Confidiamo nella Regione" (VIDEO)

Il patron rossoblù fiero del percorso di questi anni: "Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in questo percorso. Sassolini? Non è il momento"

Calcio | Vado in C, un sogno per il presidente Tarabotto: &quot;Una pacca sulla spalla me la do. Stadio? Confidiamo nella Regione&quot; (VIDEO)

Ne ha vissute tante da quando è alla guida del Vado, ma ciò che si è concretizzato sul campo di Romentino per Franco Tarabotto è senza dubbio la più grande gioia calcistica alla guida dei rossoblù.

L'impresa di riportare, dopo 78 anni, la squadra vincitrice della prima Coppa Italia nuovamente tra i professionisti, dall'Eccellenza alla terza serie del calcio nazionale, ha commosso il patron genovese che, al termine della vittoriosa trasferta contro la Novaromentin, si è lasciato andare quasi a ruota libera in tutta la sua gioia.

Una gioia che l'imprenditore genovese ha voluto condividere con chi ha creduto, insieme a lui, nel progetto guardando già a quello che potrà essere il futuro, partendo dal tema che sarà caldo nei prossimi dello stadio, pensando però a godersi appieno la festa. Anche tralasciando i sassolini da levare dalle scarpe: per quelli ci sarà tempo.

Lorenzo Tortarolo

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