La serata di ieri ha portato la prima serie di notizie per la Priamar, dopo l'annuncio del ritorno in rossoblù di mister Davide Ferraro.

Si inizia dalle prime conferme, con la permanenza in organico del trio formato da Palmiere, Amato e Djomi.

Loris Fabbiani e Nicolò D'Amico saranno invece i due volti nuovi dell'organico del team savonese.