Calcio | Eccellenza. San Francesco Loano, serve l'ultimo passo per la ciliegina salvezza

Dopo un avvio di campionato complicato e povero di risultati, la San Francesco Loano è riuscita a conquistarsi con merito l’ultima occasione per difendere il proprio posto in Eccellenza.

Tutto si deciderà nei 90 minuti del “San Carlo” di Voltri, dove i rossoblù affronteranno la formazione genovese guidata da mister Sciutto.

Il successo ottenuto nel finale della gara d’andata rappresenta un vantaggio importante, sia dal punto di vista tattico sia mentale: alla squadra allenata da Davide Brignoli basterà infatti evitare la sconfitta per conservare la categoria, mentre un successo della Voltrese significherebbe salvezza per i padroni di casa (non sono previsti i tempi supplementari).

Centrare l’obiettivo avrebbe il sapore dell’impresa per la San Francesco, che al momento dell’arrivo dell’ex tecnico di Soccer Borghetto e Ceriale sembrava ormai fuori dai giochi. Con il passare delle settimane, però, la squadra ha saputo costruirsi un’identità chiara e combattiva, infilando una lunga serie di risultati positivi nel girone di ritorno.

Adesso manca soltanto l’ultimo passo.

Fischio d’inizio alle 16:30. Dirigerà l’incontro Noto di Pisa.