Calcio | Tornei Estivi. Ad Albenga e Ceriale spazio anche alla prevezioni infortuni

In occasione dei tornei di calcio organizzati ad Albenga e Ceriale, alcune serate vedranno la presenza di Fisioterapia Albenga – Osteopatia e Movimento, realtà che offrirà consulenza, assistenza e supporto agli atleti e ai partecipanti direttamente a bordo campo.

Durante gli eventi, il centro sarà attivo con momenti di valutazione e confronto dedicati alla prevenzione degli infortuni e alla corretta gestione del recupero fisico, con l’obiettivo di promuovere una cultura del movimento consapevole anche all’interno delle manifestazioni sportive locali. Inoltre, verrà consegnato un omaggio speciale ai giocatori premiati come migliori della serata, a riconoscimento dell’impegno, del talento e dello spirito sportivo dimostrato in campo.

La missione della struttura è quella di aiutare ogni paziente a ridurre il dolore, recuperare la mobilità e tornare a muoversi meglio nella vita quotidiana e nello sport, attraverso percorsi mirati e costruiti sulle reali esigenze individuali.

La partecipazione ai tornei si inserisce in una più ampia volontà di collaborazione con il territorio, con l’obiettivo di promuovere salute, prevenzione e benessere attraverso lo sport, inteso come strumento di crescita, aggregazione e qualità della vita.