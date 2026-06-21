Calcio | Sky Sport torna al Borel, martedì tappa a Finale per Costacurta, Montolivo e Marocchi

Per il secondo anno consecutivo, la riviera ligure si prepara a ospitare la prestigiosa troupe di Sky Sport, che ha scelto nuovamente lo stadio "Felice Borel" come tappa per la storica trasmissione Calciomercato - L'Originale.

L'evento, porterà sul rettangolo verde finalese alcuni dei volti più amati e autorevoli del panorama calcistico nazionale. Tra gli ospiti d’onore già confermati spiccano grandi leggende del nostro campionato:

Alessandro Costacurta: storico e plurititolato difensore del Milan e della Nazionale.

Riccardo Montolivo: ex regista e capitano di Milan e Fiorentina.

Giancarlo Marocchi: colonna del centrocambio di Juventus e Bologna, oggi apprezzatissimo commentatore tecnico.

Un'occasione imperdibile per gli appassionati e i tifosi locali di vedere da vicino i protagonisti del grande schermo e respirare l'atmosfera frenetica e affascinante del calciomercato.

L'appuntamento è fissato per martedì 23 giugno alle ore 14:30.