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Calcio | 29 giugno 2026, 18:02

Calcio | Ben sette rinnovi under per il Ceriale

Calcio | Ben sette rinnovi under per il Ceriale

Il comunicato biancoblu:

Il Ceriale Progetto Calcio comunica la riconferma del reparto giovani per la prossima stagione sportiva. Tutti questi ragazzi hanno già messo a segno diverse presenze nel campionato di Promozione, facendosi le ossa all’interno della Prima Squadra di Mister Marco Mambrin.

Saranno ancora biancoblù:

- Tommaso Bonifazio (2007, attaccante);

- Loris Andreetto (2007, difensore);

- Raffaele Miranda Sorvillo (2008, difensore);

- Gabriele Minazzo (2008, centrocampista);

- Gabriele Gaudino (2008 , centrocampista);

- Francesco Mistretta (2008, centrocampista);

- Sauro Ascheri (2009, attaccante).

Buona stagione, ragazzi!

cs

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