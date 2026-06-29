Calcio | Ben sette rinnovi under per il Ceriale

Il comunicato biancoblu:
Il Ceriale Progetto Calcio comunica la riconferma del reparto giovani per la prossima stagione sportiva. Tutti questi ragazzi hanno già messo a segno diverse presenze nel campionato di Promozione, facendosi le ossa all’interno della Prima Squadra di Mister Marco Mambrin.
Saranno ancora biancoblù:
- Tommaso Bonifazio (2007, attaccante);
- Loris Andreetto (2007, difensore);
- Raffaele Miranda Sorvillo (2008, difensore);
- Gabriele Minazzo (2008, centrocampista);
- Gabriele Gaudino (2008 , centrocampista);
- Francesco Mistretta (2008, centrocampista);
- Sauro Ascheri (2009, attaccante).
Buona stagione, ragazzi!