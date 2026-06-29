Calcio | L'abbraccio nel giorno più bello: Pietro Carella e Manuel Galiano al matrimonio di Stephan El Shaarawy

Dopo il sì civile celebrato in segreto il 27 maggio a Roma, Stephan El Shaarawy e l'influencer Ludovica Pagani hanno festeggiato il loro matrimonio a Villa Aldobrandini. Il party, iniziato alle 18:00, ha unito glamour e beneficenza, con la distribuzione di braccialetti solidali a tutti gli invitati.

La sposa ha incantato i presenti con un abito in seta pregiata e diversi cambi di look, seguita a ruota dal calciatore savonese che, rompendo la tradizione, ha sfoggiato ben tre abiti differenti durante la serata. Tra i moltissimi ospiti del mondo dello spettacolo e dei social spiccavano Elettra Lamborghini con il marito Afrojack, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci, e i neosposi Valentina Vignali e Fabio Stefanini.

Accanto ai volti noti del jet-set e dello sport, grande spazio è stato dedicato agli affetti storici di Savona. Oltre al toccante discorso del fratello Manuel, l'evento ha visto la partecipazione di Piero Carella, storico patron del Legino, il club calcistico in cui El Shaarawy ha mosso i primi passi della sua brillante carriera e l'amico di una vita Manuel Galiano, pronto a tornare in campo per la prossima stagione sportiva.