Calciomercato | Bartolomeo Gamba torna a casa, la punta passa al Cengio

L'annuncio del club:

"La società è lieta di comunicare l'approdo in granata di Bartolomeo Gamba



Classe 2004, Bart porta nel roster offensivo quelle caratteristiche che stavamo cercando e che ormai si fanno sempre più rare: può essere pericoloso partendo da lontano per aggredire lo spazio e attaccare la porta, ma garantisce anche una forte presenza in area di rigore, pronto a sfruttare i cross dei compagni



Dopo numerose esperienze in categorie superiori (ultime quelle a Bragno e Savona) approda al Pino Salvi per indossare i colori del proprio paese con una voglia immensa di dimostrare il suo valore e di lottare per la causa granata



Siamo davvero felici di averlo con noi, benvenuto a casa Bart"



