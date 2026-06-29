 / Calcio

Calcio | 29 giugno 2026, 17:53

Calciomercato | Bartolomeo Gamba torna a casa, la punta passa al Cengio

Calciomercato | Bartolomeo Gamba torna a casa, la punta passa al Cengio

L'annuncio del club:

"La società è lieta di comunicare l'approdo in granata di Bartolomeo Gamba 

 Classe 2004, Bart porta nel roster offensivo quelle caratteristiche che stavamo cercando e che ormai si fanno sempre più rare: può essere pericoloso partendo da lontano per aggredire lo spazio e attaccare la porta, ma garantisce anche una forte presenza in area di rigore, pronto a sfruttare i cross dei compagni 

 Dopo numerose esperienze in categorie superiori (ultime quelle a Bragno e Savona) approda al Pino Salvi per indossare i colori del proprio paese con una voglia immensa di dimostrare il suo valore e di lottare per la causa granata 

 Siamo davvero felici di averlo con noi, benvenuto a casa Bart"

 

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium