Calcio, Finale. Il pagellone d fine anno. Il cambio di marcia nel momento decisivo

FINALE 6,5

E' stata una delle stagioni più complicate degli ultimi anni per i giallorossi, ma a conti fatti l'obiettivo è stato portato a casa.

Già dall'estate scorsa è apparso chiaro come una truppa di ragazzi volenterosi, seppur di buona prospettiva, ancora non fosse pronta per farsi spazio in un campionato probante come l'Eccellenza.

Il girone di andata l'ha dimostrato, ma nel momento più opportuno i giallorossi sono riusciti a cambiare marcia, riemergendo dalla zona playout e proponendo anche qualche nome nuovo alla platea degli appassionati del calcio dilettantistico.

Il lavoro di Buttu ha pagato e la sensazione è che, con un paio di innesti mirati, il Finale possa candidarsi nella prossima stagione come mina vagante del torneo.