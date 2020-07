Calciomercato. La Vadese alza subito il tasso di qualità, tesserato Alessio Salis

Anche per la Vadese avevamo anticipato la possibilità di un tesseramento importante e per la società azzurrogranata, neopromossa in Prima Categoria, è stato proprio così.

Mister Saltarelli nel prossimo campionato potrà infatti contare su un elemento di grande qualità come Alessio Salis che, nella giornata di ieri, ha posto la propria firma sulla lista di trasferimento.

Un innesto di profilo quello dell'ex centrocampista di Savona, Cairese e Legino, a testimonianza della volontà del club nato appena due anni fa di non voler recitare un semplice ruolo da comparsa nella stagione 2020/2021