Da poche ore è di fatto attivo il nuovo Dpcm, emanato a inizio settimana. Seppur gli allenamenti individuali restino consentiti, la Cairese ha deciso di interrompere la propria attività, motivandola attraverso un comunicato stampa:

Ci abbiamo provato a ripartire in sicurezza, seguendo come sempre i protocolli federali.

Purtroppo le nuove norme, emanate con l’ultimo DPCM del 3 novembre 2020, che prevedono il divieto di utilizzo degli spogliatoi, l’impossibilità di utilizzare le palestre, ma soprattutto per la tutela della salute di tutti i nostri tesserati, in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, e che andremo ad affrontare, ci impongono, anche a livello morale, di fare un passo indietro da domani 6 novembre, interrompendo momentaneamente l’intera attività della società, dalla 1^squadra ai piccoli amici.

Ovviamente, nella speranza che queste limitazioni portino ad un miglioramento della situazione per tutta la nostra comunità, la società si augura di poter riprendere al più presto gli allenamenti di 1^squadra, Juniores e Settore Giovanile.