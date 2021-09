Due indizi possono fare una prova? E' ancora presto per dirlo, ma, come ad Alassio, l'Albenga ha palesato nuovamente difficoltà da non sottovalutare nel trasformare in rete il gran numero di occasioni da gol prodotte.

Mister Alessandro Lupo si tiene però stretta la prestazione e il passaggio del turno in Coppa Italia, scegliendo di non commentare le decisioni arbitrali.