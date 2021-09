Calcio. Continua la crescita di Gianmarco Basso, il centrocampista andorese ha esordito dal primo minuto tra i professionisti

È iniziata con il piede giusto la prima avventura calcistica nei professionisti per Gianmarco Basso, centrocampista della Vibonese. Dopo aver disputato tutte le amichevoli e la partita di Coppa Italia contro il Catania nell’undici titolare, infatti, l’andorese ha disputato gli ultimi dieci minuti della prima giornata di campionato contro il Picerno, subentrando dalla panchina.

Domenica pomeriggio, invece, nella trasferta pugliese di Francavilla al Mare contro la Virtus, è arrivato l’esordio nei professionisti dal primo minuto. Il centrocampista ligure è stato schierato mediano nel 4-2-3-1 di mister Gaetano D’Agostino (una vita in serie A con le maglie, tra le altre, di Roma, Messina, Udinese e Fiorentina) ed ha sfiorato il gol con una punizione magistrale sulla quale l’estremo difensore avversario ha dovuto compiere un vero e proprio miracolo. Il risultato del campo è stato negativo (i calabresi sono stati sconfitti per 1-0), ma non certamente la prestazione di Basso, che, specialmente, nel secondo tempo, ha preso in mano le redini del centrocampo vibonese mostrando di essersi già calato con la giusta mentalità in una nuova e difficile realtà come quella del girone del sud della Serie C.