Non sarà sempre il Savona l'avversaria che si troverà davanti il Quiliano&Valleggia domenica dopo domenica, ma proprio per la prestazione offerta di fronte agli Striscioni il tecnico Enrico "Chicco" Ferraro può guardare con ottimismo alla prossima stagione, a patto di trovare un pizzico di cinismo in più negli ultimi 16 metri.

L'allenatore ha anche sottolineato il buon clima all'interno della società, fattore basilare per dipanare il proprio lavoro.