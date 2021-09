Calcio, Sanremese. A tre mesi dal suo insediamento, parla il Presidente Masu:" La riapertura della tribuna per noi è importante. Fava? Per il momento non ci saranno sostituti."

Tre mesi dopo la conferenza stampa di insediamento, ha parlato il presidente della Sanremese Alessandro Masu.

Dopo l'1-1 maturato contro il Casale, il numero 1 matuziano ha parlato del precampionato con sei vittorie, un pari ed una sconfitta.

Tra gli argomenti anche la riapertura della tribuna del 'Comunale'." Per noi è importante: non possiamo ospitare la dirigenza della squadra avversaria in gradinata."

Chiusura sulla separazione con il DS Pino Fava:" Non ci saranno sostituti. Gli faccio il mio 'in bocca al lupo'."