Shalom Cup. La Rappresentativa batte il Napoli e vince il trofeo. In campo anche Bonanni del Vado e Bohli della Sanremese

Una prestazione da brividi sulla pelle quella sfoderata quest’oggi dalla Rappresentativa Under 17 Lega Nazionale Dilettanti. Sul campo dello stadio “Lino Mastronardi” di Pietrelcina (Bn) i ragazzi di Calogero Sanfratello hanno battuto i pari età del Napoli per 2-1 conquistando la 36^ edizione della Shalom Cup.

Il calcio è tutto tranne una scienza esatta, con questo concetto si può riassumere la finale del Torneo che ha visto la Rappresentativa LND e il Napoli sfidarsi fino all’ultimo istante. Ma in fondo ha fatto tutto la LND, al 15’pt è passata in vantaggio con un eurogol di Marini, un fendente che si è infilato sotto la traversa. Terza rete nel torneo per il veloce giocatore della LND. Al 38’ pt nel momento di maggior controllo della gara della Rappresentativa Morassutto sugli sviluppi di una punizione in mischia ha deviato fortuitamente la palla nella propria porta. Dopo due minuti la LND ha reagito subito con Della Salandra che si è procurato e trasformato un rigore con il suo consueto cucchiaio già decisivo nella prima partita con la Juve Stabia. La Rappresentativa ha rischiato qualcosa solo negli ultimi 10’ dopo l’espulsione di Pizzaballa per due cartellini gialli ingenui. Bohli ha custodito il risultato, ed è esplosa la festa. Oltre al trofeo la Rappresentativa ha fatto incetta di premi individuali, mister Calogero Sanfratello si è conquistato il riconoscimento come miglior allenatore del torneo, Gianluca Marini e Simone Tomei si sono laureati capocannonieri della competizione con tre gol ciascuno, il capitano Alessandro Pellegrino è stato nominato miglior giocatore di tutto il torneo.

Il risultato della finale è la prova di quanto i ragazzi della LND hanno voluto mettersi alla prova per crescere. Questi calciatori si sono guadagnati tutto sul campo superando club importanti come Juve Stabia, Crotone e Napoli.

Un’esperienza fondamentale quella vissuta dall’Under 17 LND alla Shalom Cup che ha fatto emergere i talenti della Serie D e dei tanti campionati dilettantistici regionali, la benzina verde del calcio nazionale. Se il calcio giovanile e quello dilettantistico sono il polmone principale dello sport più amato dagli italiani, in questo torneo abbiamo respirato tanta aria fresca.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha voluto far sentire la sua vicinanza alla Rappresentativa assistendo alla gara e premiando la Rappresentativa: “Complimenti al mister ed allo staff perché in questa competizione la Rappresentativa ha dimostrato di poter competere con tutte le squadre d’Italia. Abbiamo lanciato già dei ragazzi nei club prof, questo è un altro dato di fatto incontrovertibile. Credo che questa sia un’altra pietra posta in un percorso di crescita del movimento giovanile del nostro calcio che ormai è dilettantistico solo per definizione. Stiamo costruendo una filiera virtuosa. Sono convinto che attraverso questi confronti con squadre al top del professionismo possiamo capire la nostra forza e crescere per costruire un progetto sempre più solido”.

Grande soddisfazione per il selezionatore Calogero Sanfratello: “Sono orgoglioso di questi ragazzi per come hanno giocato questa partita e tutto il torneo, ci hanno creduto fino all’ultimo istante. Oggi ho visto una squadra e un gruppo di persone che ha condiviso lo stesso obiettivo, è quello che volevo, semplice dirlo a parole, più difficile nei fatti, noi ce l’abbiamo fatta, la vittoria è la logica conseguenza di questo atteggiamento. Dedico questo successo a tutto lo staff, alla Lega Nazionale Dilettanti che ci supporta e sostiene in ogni momento”.

RAPPRESENTATIVA NAZIONALE UNDER 17 LND-NAPOLI U17 2-1

Rappresentativa Under 17 LND (4-3-3): Bohli; Porzi, Morassutto, Pilo, Pellegrino (Cap.); Mollica, Schugur (13’pt Larcher), Curumi; Tomei (40’st Tinarelli), Della Salandra (45’st Bonanni). Marini (18’st Pizzaballa). A disp: Cuccarolo, Caviglia, TPolanco, Reale, Munari. All: Calogero Sanfratello

Napoli U17 (3-4-3): Turi; Mazzone, Ruggiero, Tortora; Romano, Peluso, Russo (Cap.) 43’st Grieco, Milo (30’st Cinquegrana); Vilardi, Vigliotti (18’st Miele), Attanasio (25’st Cuciniello). All: Andrea Liguori

Arbitro: Luca Cavalli di Benevento

Assistenti: Roberto Basile e Luigi Porcelli di Benevento

Reti: 15’pt Marini (R), 38’pt aut. Morassutto (N), 40’pt rig. Della Salandra (R)

Espulso: al 34’ st Pizzaballa (R)

Ammoniti: Peluso, Romano, Tortora, Grieco (N)

Recupero: 0’ + 8’

Risultati

Giovedì 2 settembre

Rappresentativa Nazionale Under 17 LND vs Juve Stabia U17 5-1

Venerdì 3 settembre

Crotone vs Juve Stabia 1-2

Sabato 4 settembre

Rappresentativa Nazionale Under 17 LND -Crotone U17 4-1

Classifica: Rappresentativa LND 6 punti; Juve Stabia 3; Crotone 0

Domenica 5 settembre

Finale 1^ e 2^ posto: Rappresentativa Under 17 LND-Napoli U17 2-1