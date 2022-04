Calcio a 7, Trofeo Città di Albenga. Ecco la seconda squadra iscritta: è Shugar Barber Garage!

Procede a tappe spedite la marcia di avvicinamento al Trofeo Città di Albenga, il grande torneo di calcio a 7 che illuminerà l'estate ingauna.

Dopo l'ufficializzazione della prima squadra iscritta, ieri è arrivata la conferma per il secondo team ai nastri di partenza e, anche in questo caso, non mancano i nomi di grido all'interno del movimento dilettantistico.

A guidare Shugar Barber Garage ci sarà mister Simone Rattalino, affiancato dal vice Davide Conoscenti.

Ecco la rosa:

Andrea Bonavia

Alessandro Munì

Ivano Vigorito

Filippo Licata

Andrea Guardone

Gianluca Calarco

Matteo Vanzini

Stefano Caredda

Alessandro Santanelli

Simone Lupo

