Calcio. Il Ceriale farà ricorso, sempre più vicina la vittoria a tavolino sul Legino: "Ci piace vincere sul campo, ma è giusto far valere i nostri diritti"

"In merito al match Legino - Ceriale di Coppa Italia Promozione, la nostra società era perfettamente a conoscenza della possibilità che venisse schierato un giocatore squalificato.

La decisione del club biancoblu è stata confermata in una nota emessa pochi minuti fa:

Lamine Diarra è stato schierato sotto regime di squalifica, come ammesso dallo stesso Legino, e il Ceriale ha annunciato ricorso alla giustizia sportiva.

Sarà con ogni probabilità 3-0 a tavolino per il Ceriale , nonostante la sconfitta di ieri sera al Ruffinengo .

In queste ore non abbiamo avuto un confronto diretto con i nostri avversari che hanno preferito affidarsi alla stampa per rilasciare dichiarazioni.