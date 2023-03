Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Beffa nel finale, l'Argentina Arma rimontata dal S. Teodoro Ketzmaja

Sembrava essere ormai a portata di mano per l'Argentina Arma la vittoria nella semifinale di andata contro il San Teodoro Ketzmaja.

Il colpo esterno è venuto meno in pieno recupero, ma le possibilità di qualificazione dei rossoneri restano comunque non indifferenti in vista del match di ritorno.

Ponentini in vantaggio con Cuneo al 37', ma rimontati dopo pochi giri d'orologio da Zarro.

Nella ripresa il rigore di Tarantola a un quarto d'ora dal termine sembrava far pendere la bilancia verso la squadra di Prunecchi, ma la punizione deviata da Ientile in pieno recupero ha riportato il risultato in piena parità.

Nell'altra semifinale, finale già ipotecata per il Panchina, grazie al 6-0 sulla Corniglianese.

Il 22 marzo le gare di ritorno.