Calcio, Tornei Estivi. Tante squadre passano il turno alla Savona Cup: i risultati del penultimo giorno di qualificazioni

Penultima giornata di qualificazione per la Savona Cup, tanti i nomi delle formazioni già sicure di un posto. Alle Trincee sono già certe le prime 5 degli ottavi, mentre per gli FC Sultani servirà l’impresa domani per aggiuntare il ripescaggio come miglior sesta. Al Maracanà domina Generali 096 - Savona È con un cinque su cinque, mentre è già eliminata 21 23 che ha chiuso senza punti la prima fase. Infine al Pomina determinante l’ultima giornata, il Bar_One è obbligato a far punti, perché la classifica avulsa con Aston Birra e Caffè dei Mille potrebbe portarli all’eliminazione.

Ecco le gare che si sono disputate ieri sera:

GIRONE TRINCEE

ORE 20.30 Pro Secco-Le Aquile 2-3

ORE 21.30 Bar del Comune-Los Latinos 3-3



GIRONE MARACANA’

ORE 21.00 The Rance Savona-21 23 7-3

ORE 22.00 Generali 096 - Savona È-Harena Fiction 6-2



GIRONE POMINA

ORE 21.00 Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca-Caffè dei Mille 8-2

ORE 22.00 Armeria Tessitore / Vetreria su misura -Aston Birra 3-2

Questo invece il programma completo per domani sera:

GIRONE TRINCEE

ORE 21.00 Bar del Comune-Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi

ORE 22.00 FC Sultani-Los Latinos



GIRONE MARACANA’

ORE 21.00 Igli-Esse Elle

ORE 22.00 The Rance Savona -Harena Fiction 62



GIRONE POMINA

ORE 20.00 Bar_One-La Bufala

ORE 21.00 Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca-Armeria Tessitore / Vetreria su misura