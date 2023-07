Calcio dilettantistico. Le società segnalano ancora difficoltà nei tesseramenti

La Lega Nazionale Dilettanti aveva posto la data di ieri, lunedì 10 giugno, come linea di partenza per l'apertura delle liste di trasferimento.

Per quanto riguarda le segnalazioni arrivate in redazione, non sono state rilevate particolari criticità per quanto concerne il capitolo iscrizioni e trasferimenti, mentre è stata confermata l'impossibilità di portare a termine proprio i tesseramenti.

Resta da comprendere se sia un problema di esclusiva natura tecnica o se il quadro burocratico post riforma stia creando intoppi nella strutturazione delle domande di tesseramento (ad esempio i contratti sportivi).

La cornice normativa, come annunciato dal delegato Coni di Savona, Roberto Pizzorno, potrebbe infatti mutare ulteriormente, rendendo ancora più difficoltoso il lavoro per le società.