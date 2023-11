Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. La Baia cerca la qualificazione in casa dell'Argentina, reset per Millesimo e Vadese

Match decisivo per il girone di Coppa Liguria di Prima Categoria per la Baia Alassio.

Questa sera le vespe sfideranno in trasferta l'Argentina Arma, con l'obbligo di espugnare il campo dei rossoneri per passare il turno (in questo momento la differenza reti premia infatti i ponentini).

"Ricomincia" da capo, invece, il percorso del Millesimo dopo il ritiro con il Vadino (battuto nella sfida del Riva dai valbormidesi): i giallorossi e la Vadese dovranno infatti confrontarsi in una sfida di andata e ritorno. Si parte alle 20:00 in casa del team guidato da mister Macchia.

Completa il programma per i gironi di ponente Masone - Old Boys Rensen, con lo Speranza ormai eliminato.