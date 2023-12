Due giocatori ex Vado per la panchina della Lavagnese: c'è l'annuncio per Vincenzo Ranieri e Matteo Gallotti

Dopo la bella vittoria di domenica contro il Borgosesia, la Lavagnese ha deciso di confermare la fiducia a Vincenzo Ranieri: termina quindi il breve interregno ad interim a seguito dell'esonero di mister Ruvo.

Curiosamente, ad affiancarlo in panchina, ci sarà un altro ex giocatore del Vado, il difensore Matteo Gallotti, recentemente in biancoblu con la maglia del Savona.

Il comunicato:

La Società Usd Lavagnese 1919 comunica di aver affidato l'incarico di Allenatore della Prima squadra a Vincenzo Ranieri, già vice allenatore di mister Ruvo, fino al termine della stagione.

Mister Ranieri, oltre che sullo staff tecnico confermato in toto, potrà fare affidamento sull'Allenatore in seconda Matteo Gallotti, tra le altre, ex difensore della Lavagnese nelle stagioni 2010/11 e 2011/12 con cui ha disputato 61 partite e realizzato 4 reti.