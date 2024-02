Calcio, Savona Fbc. L'avvocato Cittadino non conferma novità sul tema marchio: "Senza offerte sono pronto a dare nuovamente una mano"

"La sua proposta aveva radicalmente cambiato le carte in tavola, l'abbiamo restituita al mittente e l'abbiamo ritenuta inaccettabile. Marinelli poi non lo abbiamo più sentito" ha continuato l'avvocato romano.

"Come siamo venuti noi a Savona quando ci ha chiamato il signor Maddalena, abbiamo messo i soldi e abbiamo salvato il Savona, chi è veramente interessato in modo discreto ci chiama e noi siamo disponibili" precisa.

"Siamo in dirittura d'arrivo con altre società però se la situazione a Savona rimanesse così se nessuno si vuole riprendere il brand, cerchiamo di fare il possibile per dare una mano al Savona Calcio, siamo anche disposti a rimetterci in discussione con un team e uno staff tecnico non savonese per creare una compagine competitiva