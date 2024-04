Calcio, Promozione. Sparma - Bastita, il Ventimiglia ritrova i tre punti contro il San Cipriano (VIDEO)

LA SINTESI DI FRANCO REBAUDO:

VENTIMIGLIA - SAN CIPRIANO 2-0

Marcatori: 9’ Sparma, 21’ Bastita.

Ventimiglia: Scognamiglio (81’ Dodaro), Zampella, Addiego, Peirano, Cassini V., Ierace, Ala, Bastita (73’ Arena), Felici (61’ Bertone), Sparma (75’ Giglio), Rea (66’ Latella).

A disposizione: Lorenzi, Cavarero, Verardi, Schittzer. All. Massullo San Cipriano: Alesso, Corelli (46’ Villa), Bruzzese (46’ Vicini), Bondelli (81’ Montecucco P.), Oliva, Spatari M. (85’ Castro), Spatari C., Olanda, Peirotti, Lipani, Russo. A disp.: Semino M., Semino D., Russo. All. Pandiscia Arbitro: Giorgio Schenone di Savona Note: premiato il portiere del Ventimiglia,