Stanno arrivando giorno dopo giorno le prime ufficialità in merito al nuovo corso societario dell'Albenga.

Se, entro il fine settimana, si attende il via libera per il nuovo allenatore (come scritto stamane il profilo individuato è quello di mister Mariotti), ieri sera il sodalizio ingauno ha confermato Francesco Virdis come responsabile dell'area tecnica.

Il dirigente bianconero ha posato nella classica foto di rito insieme al vicepresidente Christian Candela.