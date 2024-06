Calciomercato. L'albissolese Gulli torna in Liguria, è un nuovo centrocampista della Sanremese

La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Andrea Gulli che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione 2024/25.

Nato a Savona il 9 novembre 1997, Gulli è un centrocampista centrale ma, all’occorrenza, può essere utilizzato anche da esterno, da trequartista di inserimento o nel reparto arretrato, in linea con i difensori centrali. Quest’anno ha militato nel Derthona (24 presenze e 2 reti).

Nella sua carriera ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Genoa. Ha poi vestito le maglie di Santarcangelo, Albissola, Ligorna, Vado e Pont Donnaz. Vanta 158 presenze in serie D e 23 in C.

“Sono molto contento di arrivare a Sanremo – afferma Andrea Gulli – ringrazio la società che ha deciso di puntare sul sottoscritto. Anche se è molto presto ho già parlato col mister che mi ha spiegato il progetto tecnico e non potevo non accettare la proposta della Sanremese. Arrivo in una grande piazza che conosco alla perfezione e che ho affrontato tante volte da avversario, c’è tutto per fare bene qui. Non vedo l’ora di iniziare la stagione e di lottare per difendere questi colori. Faremo di tutto per disputare un campionato importante, all’altezza delle aspettative del club, della dirigenza e della tifoseria“.