Calcio, Borgio Verezzi. Dimissioni in blocco dei quadri tecnici. Il presidente Cordiale: "Li ringrazio, con la concessione comunale in scadenza è difficile avere una progettualità"

E' un vero e proprio terremoto tecnico quello che ha sconvolto nel corso del pomeriggio il Borgio Verezzi.

A confermarlo è il presidente Fabio Cordiale, dopo le dimissioni presentate da parte del direttore generale Pino Castiglione, del direttore sportivo Pietro Scannapieco e del tecnico Alessio Ponte.

"Li ringrazio per il lavoro svolto - conferma Cordiale - i rapporti tra le parti restano più che positivi e posso anche comprendere la loro scelta. Del resto, ad oggi, è difficile avere una progettualità definita con lo scadere della concessione dell'impianto di Borgio Verezzi fino a settembre".

Il messaggio del direttore generale, Pino Castiglione:

"Purtroppo devo comunicare che il progetto che avevamo messo in piedi con il ds Scannapieco e l'allenatore Ponte non potrà

essere portato a buon fine perché sono venute a mancare determinate condizioni.

Sicuramente il progetto futuro per la riqualificazione della struttura metterà in migliori condizioni di lavorare nell'ambito sportivo. Ringraziamenti doverosi a tutti i ragazzi che hanno abbracciato il nostro progetto e ci hanno sostenuto in questi due

anni. In particolare, un ringraziamento ai mister e ai dirigenti e agli sponsor sostenitori che sono stati con noi fino ad ora e che hanno contributo alla promozione in prima categoria due anni fa e all'esaltante 5 posto dello scorso campionato".

Le dichiarazioni del direttore sportivo, Pietro Scannapieco:

"Comunico che da oggi non faro piu parte del Borgio Verezzi: sono emerse, negli ultimi giorni, situazioni che non possono essere associate al mio nome e per tutelare la mia persona faccio un passo indietro.

In due settimane molto intense, ho preso accordi con diversi giocatori ed anche per rispetto nei loro confronti è fondamentale prendere questa decisione. Il mio rammarico è quello di aver perso molte energie per allestire una rosa di livello che, con un paio di pedine, sarebbe stata di tutto rispetto.

Lascio con la consapevolezza di avercela messa tutta e di aver gestito il tutto con buonafede".

La nota di mister Alessio Ponte:

"Comunico a malincuore di dover prendere le distanze dal progetto Borgio Verezzi in quanto le condizioni con le quali mi era stato presentato sono purtroppo venute a mancare. Ringrazio il direttore generale Pino Castiglione ed il direttore sportivo Pietro Scannapieco per aver pensato a me per la guida tecnica. Il dispiacere è grande perché con lo stesso Scannapieco si era venuta a creare un'ottima sintonia e dopo due settimane di lavoro intenso la nostra idea tecnica aveva già preso forma, proprio per questo mi voglio scusare in prima persona con i ragazzi contattati ringraziandoli per la fiducia e disponibilità che per ragioni indipendenti dalla nostra volontà non abbiamo potuto onorare. In ultimo vorrei ancora ringraziare le altre società che mi avevano contattato in precedenza con progetti validi ai quali ho preferito il Borgio per una ragione di cuore che purtroppo ho pagato".