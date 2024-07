Il comunicato del club savonese:

"La Società A.S.D. Speranza 1912 F.C. è lieta di annunciare un nuovo acquisto per la nuova stagione: Alessio Eboli. Il jolly, classe 2000 ha trascorsi in settori giovanili di primissimo ordine quali: Juventus, Venaria, Pro Vercelli e Piacenza. In Liguria nell'ultima stagione è stato protagonista con la maglia del Cengio.

Benvenuto Alessio, forza Speranza".