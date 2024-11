Calciomercato. Niente Savona per Ventre, il colpo lo sta per chiudere il Camporosso

L'ufficialità della separazione tra Michael Ventre e il Celle Varazze è arrivata nel pomeriggio di ieri, con la pubblicazione del comunicato del Comitato Regionale Liguria.

Una ratifica a conferma delle voci degli ultimi giorni, che hanno visto avvicinare l'ex punta di Imperia, Ventimiglia, Inter e Genoa a diverse realtà del comprensorio ponentino.

Il Savona si è fatto avanti con forza per la punta classe 1996, ma per motivi logistici e per lo stretto rapporto con la dirigenza, sembra che ad averla spuntata sia stato il Camporosso.

L'operazione appare ormai ben indirizzata, in attesa della conferma ufficiale da parte del sodalizio rossoblu.