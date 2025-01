Carcarese, Prato e Pirotto aprono il poker di gol contro il Ventimiglia: "Un'iniezione di fiducia, frutto del lavoro in settimana"

Continua la marcia da capolista della Carcarese nel grione A di Promozione. Ad arrendersi ai valbormidesi è toccato stavolta al Ventimiglia, messo ko da un poker di reti aperto da Prato e Pirotto, alla prima marcatura in maglia biancorossa.

Un'ulteriore iniezione di fiducia, frutto del lavoro svolto in settimana. Così hanno definito il successo i due giocatori di mister Battistel, sottolineando come in questi mesi sia non solo l'organizzazione di gioco ma anche il gruppo al di fuori del rettangolo verde la vera forza della Carcarese.

Per entrambi la soddisfazione del gol con relative dediche, ma anche la consapevolezza di ciò che serve alla squadra in questo momento della stagione. Al prossimo turno vedrà lo scontro diretto sul campo del Ceriale.