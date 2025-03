Calcio, Millesimo. Pulcini e Piccoli Amici alla Sciorba per una doppia amichevoli contro la Sampdoria

I Pulcini 2015 di Gian Marco Scaletta e I Primi Calci 2016 di Christian Bossolasco sono stati ospiti alla Sciorba di Genova dei coetanei della Sampdoria per due gare amichevoli che hanno visto molto ben figurare i ragazzini giallorossi.

Dichiara il Direttore Generale Luciano Piccardo : "Ennesima bella esperienza per i nostri ragazzi che bene si sono comportati contro ottime squadre, ringraziamo la Sampdoria per l’ospitalità e il nostro percorso di crescita e divertimento continua"

Conferma il Responsabile Organizzativo Roberto Minuto :" Continuiamo il nostro percorso di incontro con le Società professionistiche che ci permette di accrescere l'esperienza dei nostri ragazzi e al tempo stesso di migliorare in conoscenze e consapevolezza. Dopo Genoa, Juve e Samp abbiamo in programma il prossimo mese una serie di incontri con il Torino Fc per le leve 2012, 2014, 2015 e 2016 che serviranno come ulteriore tappa di crescita del nostro settore giovanile".