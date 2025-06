Quarto Trofeo Città di Albenga. Stasera gli ultimi tre incontri della fase a gironi

Ultima serata della fase a gironi per il Quarto Trofeo Città di Albenga.

Dalle 20:30 si disputeranno infatti le partite che disegneranno la graduatoria definiva dei tre raggruppamenti.

Si inizia alle 20:30 con Erremme / Fitimex - Erremme Società Cooperativa, fondamentale per la zona bassa della classifica del girone C. A seguire, nel gruppo B, Glam cercherà l'aggancio in vetta a Interno Uno, a patto di superare Mr Zazu Barber Shop / Sportstore.

A chiudere l'utima gara del Girone A: missione di Pompe Funebri Liguri battere Sabia Estate e guadagnare posizioni.